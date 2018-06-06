貴州茅台(600519-CN)盤中突破800元創歷史新高 市值再次超萬億

今日早盤，貴州茅台(600519-CN)低開0.01%報788元;臨近午盤拉升，貴州茅台(600519-CN)市值突破萬億大關，上午收盤漲1.04%報796.23元;午後，該股繼續拉升，股價突破800元大關，盤中漲約1.5%最高見800.95元，超過於1月15日創下的799.06元的歷史高價，續創歷史新高，市值再度突破10000億元。截止發稿，現漲幅回落漲0.58%報792.65元。

自MSCI納入A股正式生效以來，北上資金在過去三個交易日已累計淨流入近120億元。

據證券時報消息，據統計顯示，今年(1月1日-5月31日)北上資金淨流入同比增加77%，5月份繼續加速流入A股，單月流入規模509億元，創歷史新高。

5月份北上資金主要流入食品飲料(貴州茅台、五糧液)、銀行(招商銀行、興業銀行、浦發銀行)、醫藥生物(樂普醫療、華東藥業、華潤三九)、電子(大族激光、立訊精密)、家用電器(美的集團、格力電器、老板電器、青島海爾)等。

據統計，過去3個交易日，貴州茅台獲滬股通資金累計淨買入12.6億元。

分析認為，貴州茅台再次突破萬億市值，一個促發因素無疑是A股正式“入摩”的帶動。作為A股市場最為響亮的名片和績優股的代表，A股“入摩”之後無疑也將受到外資的青睐，不管是被動性的基金還是主動性的基金，貴州茅台這樣的公司都是上好的投資標的。而國内一些資金也從歷史經驗中汲取了教訓，對茅台長期投資的傾向較為明顯。

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