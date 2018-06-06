呂志和著年青人問政府為何擁有龐大土地不開發？

內地人近數年愛組團來港行山，香港政府覓地建樓難。發展局旗下土地供應專責小組提出的18個覓地選項中，郊野公園邊陲地帶被列入中長期及概念性發展選項，勢所難免。不過，一項調查顯示，接受與反對發展郊野公園邊陲地帶各佔一半。

土地難求，香港政府也研究已落成的樓宇，能否減低空置率。財政司司長陳茂波日前出席立法會議時，透露運輸及房屋局研究一手樓空置稅已進入最後階段。

香港政府千方百計要增加土地供應。在香港、中國內地及新加坡從事物業發展及投資的嘉華國際(00173-HK)主席呂志和，今日(6日)出席股東周年大會後，被問及對土地供應建議，他著年青人積極發表意見，問問政府為何擁有大量土地不開發，如農地、邊境禁區，也可以填海，可以罵罵政府。

擁有不少土地的他，十分聰明地避開敏感問題，「他只表示1、2個人的意見沒有作用。」呂志和回答了一個沒有內容的答案。

展望樓價會否繼續再上？他表示很難估計，香港樓價雖然貴，但仍然上升；他認為香港環境實在不錯，做生意和打工都具備良好環境，失業率低，外來人多，外來投資也多。至於政府近期將就一手樓是否徵收空置稅有研究結果，呂志和稱面對樓價不斷上漲，政府擔憂市民供樓能力問題，又怕炒樓熾熱，又驚有樓沒有住，政府正積極想辦法解決問題，希望樓價能平穩些。

嘉華國際旗下白石角喜熙樓盤開售反應熱烈，呂志和表示或會加快推盤步伐。他又大讚嘉熙樓盤優勢，配有跑步徑、單車徑，可以觀望八仙嶺天可以望海，售價與二手樓價相若，單位間格又具現代氣息...

對澳門賭業發展前景，他認為未來拓展大灣區，區內交通將更為方便，相信香港、澳門都可平穩發展，而澳門亦應積極拓展賭業以外業務，發展多元化娛樂業務，成為國際休閒娛樂地區，增加家庭會議客戶。

6、7月世界杯即將展開，他笑這自己也喜歡看世界杯，屆時對澳門博彩生意影響多少，暫時難以估計，但做生意總有上有落。

文：周燕芬

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)