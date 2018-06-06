【異動股】5G概念股走勢活躍 美格智能(002881-CN)等2股漲停

今日早盤，5G概念股走勢活躍，截至發稿，沃特股份(002886-CN)漲停報37.63元，美格智能(002881-CN)漲停報25.1元，意華股份(002897-CN)大漲8.14%報30.02元，廣和通(300638-CN)漲4.66%報29.4元，飛榮達(300602-CN)漲4.32%報32.1元，烽火通信(600498-CN)、中富通(300560-CN)、*ST大唐(600198-CN)等股均紛紛走強漲超3%。

據日媒報道，中日韓將在新一代通信標準“5G”的實用化方面展開合作，這不僅有利於企業研製5G通信設備，還有可能推動亞洲各國的5G走向標準化。

具體商用進度方面，中國移動已經完成5G的基礎技術開發，從2017年開始在室外實施驗證實驗。2018年將在部分地區推進商用化，2019年開始將把中國的100多萬處4G基站更新為5G。力爭2020年開始在全國開展服務。中國聯通開始著手與高通共同推進開發。中國電信集團也緊隨其後。

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