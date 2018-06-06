【港股解碼】中國人保A股上會審核，即將成為第五家“A+H”上市險企

今日，證監會召開發行審核委員會會議，審核中國人民保險集團（簡稱：中國人保；港股代碼：01339）等共3家公司的首發申請。

回A之路即將結束

中國人保上市之路可謂是一波三折。人保財險早在2003年就登陸港交所，人保集團在2009年完成整體改制前後就曾傳出啟動上市工作的消息，之後經歷了“人保財險回歸A股”到“集團A+H”同步，再到“集團H股先行”的轉變。人保集團最終選擇在2012年12月登陸港交所，並成為當年港股市場最大的IPO。

2017年5月，中國人保在港交所發佈公告擬登陸上交所，此後，中國人保的回A工作穩步推進。 2017年9月26日中國人保收到證監會受理通知書；2017年9月29日，中國人保在證監會網站預先披露A股招股書；2017年12月13日，中國人保收到證監會受理反饋意見；今年1月13日，中國人保向證監會報送反饋意見回复材料；4月9日，更新預先披露。

今年3月26日中國人保在2017年業績發布會上表示，A股上市具體進程，要看證監會審批進度和A股市場時間窗口。

目前，A+H股市場的上市險企有中國人壽、中國平安、中國太保和新華保險4家。而且，自2011年新華保險上市後，A股已六年多沒有保險公司首發上市。

人保上會，保險股板塊激活

受人保上會過審事件的影響，從昨日起保險板塊盤中異軍突起，以2.75%的上漲幅度位居板塊漲幅榜前列，總共有6只成份股實現上漲。今日上漲勢頭依舊不減，其中新華保險以3.69%的漲幅位於榜首。

從資金的流向來看，今日主力資金約3.77億元人民幣。今日中國人保若通過發審過會將成為國內第五家“A+H”上市險企。

從上市險企披露的2018年一季度業績來看，中國平安、中國太保、新華保險、中國人壽等今年一季度歸屬母公司淨利潤分別達到257億元、135億元、38億元、26億元，同比增長分別為11.5%、120.0%、87.6%、42.0%，業績增速延續了近年來的較高水平。

由此可以看出，最近一段時間內，保險股在多重利好因素推動下持續走強，即將迎來一波估值修復行情。

更值得關注的是，保險板塊中，中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險和天茂集團等5隻股票均被納入MSCI成份股中。這對保險板塊來說也是一個重要的利好消息。

總而言之，保險股雖然數量少，但市值佔比較高，估值相對較低，在一定程度上具有良好的成長性，對於投資者而言依舊要注意把握投資風險。

作者：劉玲玲

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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