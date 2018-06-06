人和商業(01387-HK)購多項物業兼10供3淨籌21億

人和商業(01387-HK)公布收購多個物業項目以及建議供股。公司全資附屬公司利駿與新喜訂立哈達收購協議，利駿斥資54億元人民幣(約65億港元)，收購7個市場所處的土地及物業，將以發行可換股債券支付，初步轉換價為0.163港元，較昨日收市價0.167港元，折讓約2.4%。同時，該公司亦以現金14.7億港元，收購位於杭州經營水果、蔬菜及海鮮市場的土地及物業。

該公司建議按10股認購3股之基準進行供股，每股供股價0.163港元，發行約131.9億股，集資淨額約21.1億港元，擬用於撥付杭州收購事項，餘下所得款項淨額將用於提升市場的基建設施、在市場發展及安裝軟件及資訊系統及一般營運資金。同時建議增加法定股本，透過增設700億股每股0.01港元的股份，將現有法定股本增加至15億港元，分為1500億股股份。

待哈達成交後，公司將能達致市場的空間、規模潛在擴充及升級，這只能靠公司成為市場軟硬件業主才能做到。此外，透過投資及升級該等土地和物業，公司有可能藉出租市場空間及改善營運所得佣金收入增加而產生更多佣金收入和租金收入。哈達收購事項預期透過將土地和物業與市場營運公司整合為股東帶來裨益。就杭州收購事項而言，杭州收購事項將有助經擴大集團發展農業市場業務及擴大地域覆蓋至中國杭州，而集團目前在杭州並無市場據點。

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