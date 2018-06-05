北京持續推進壓減燃煤工程 今年煤炭消費總量再削減

據中新社6月5日消息，為減少污染物排放，提高空氣質量，北京製定了“2018年壓減燃煤和清潔能源建設工作計劃”，全市煤炭消費總量削減到420萬噸以内。

6月5日，北京市城市管理委員會副主任柴文忠在新聞發布會上介紹說，今年設定壓減到420萬噸以内燃煤，是以去年485萬噸為基數，一是採暖鍋爐煤改清潔能源改造，壓減約25萬噸；二是實施農村居民取暖清潔能源改造，壓減燃煤約30萬噸；三是2017年的燃煤消費中有一部分是工業燃煤，但是隨著去年的關停自然消減約10萬噸。

柴文忠表示，目前，北京市能源結構中近95%為清潔能源。今後北京市燃煤消費總量將長期控製在420萬噸以内，燃煤主要用於城市危廢物焚燒處置、保障城市能源運行安全和北京邊遠山區村莊冬季取暖三個方面。

今年北京市壓減燃煤“主戰場”將從市區轉向農村地區，從平原農村地區轉向淺山區農村地區，從燃煤設施改造轉向運行服務保障。

今年北京市壓減燃煤的重點區域是：農村地區完成450個村，450個村委會、村民公共活動場所和5.3萬平方米籽種農業設施的煤改清潔能源；穩妥推進延慶、平谷和密雲三區實施採暖燃煤鍋爐清潔改造；啓動燕山石化工業燃煤設施清潔能源改造。

今年北京將加大採暖用煤削減力度，力爭在採暖季前完成延慶城東集中供熱中心燃煤鍋爐清潔能源改造、有序推進延慶城南，平谷濱河、興谷，密雲太師屯等城區及非建成區燃煤供熱中心鍋爐清潔能源改造。

今年北京還將繼續推進散煤治理，按照全市平原地區村莊基本實現“無煤化”的總體要求，力爭年底前通過多種方式，削減郊區民用散煤10萬戶左右。

柴文忠強調，今年北京將繼續鞏固城六區、南部平原地區“無煤化”成果，已實現清潔能源改造的區域，散煤禁運、禁售、禁存，嚴防反彈。

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