中播控股(00471-HK)2018年底開展汽車衛星娛樂資訊服務

繼電視、電腦、手機後，中播控股(00471-HK)認為未來第4屏將是在汽車車廂內出現。中播控股與國家廣電部旗下企業合組的國擴中播，計劃於2018年底，透過衛星擴播推出汽車多媒體娛樂資訊服務。

中播董事長兼首席執行長黃秋智6月5日介紹，中播通過收購絲路，擁有了衛星平台，並躍升為車聯網服務運營商。於今年內將於內地實現商業服務落地，開拓多項新模式收益，預期於5年內安裝該公司M-Box多媒體功能的汽車達6000萬輛，佔中國15%汽車市場。

公司已跟10-20家汽車商合作，包括紅旗、長安、福田、一汽等，未來將新製造的汽車配置中播的M-Box多媒體設備，成為標配。他表示汽車用戶只需要繳付約40-50美元服務開通費，便可以在車廂內享受視頻、聲頻多媒體服務。該公司服務優勝之處，是透過衛星擴播，不涉及巨量數據繳費，覆蓋更完善，且有高清效果。

中播將與廣泛內容供應商合作，為車廂觀眾提供移動互聯網通訊娛樂資訊，並以廣告或月費模式，與內容供應商拓展新的汽車平台市場，並與對方分成收入。中播的收入模式，包括服務開通費、月費、下載費、廣告費、增值服務等。至於舊汽車市場，他表示可以將多媒體設備安裝在倒後鏡，然後提供服務。

中播控股佔國廣中播49%權益，而廣電部企業持股51%。中播收購了絲路20%權益，以及31%認購期權，由對方負責有關衛星營運業務。他期望今年底投入服務後，2019年開始在財務報表提供收入，爭取第三年投入服務後達至收支平衡。

文：周燕芬

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