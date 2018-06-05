【異動股】白酒板塊午後繼續上攻 迎駕貢酒(603198-CN)漲超9%

午後，白酒板塊繼續上攻，多隻白酒股表現活躍。截止發稿，迎駕貢酒(603198-CN)漲9.37%報21.0元，伊力特(600197-CN)漲8.16%報24.78元，金徽酒(603919-CN)漲6.79%報19.82元，老白幹酒(600559-CN)、今世緣(603369-CN)、舍得酒業(600702-CN)漲逾5%，金楓酒業(600616-CN)、金種子酒(600199-CN)等紛紛跟漲超3%，五糧液(000858-CN)漲2.0%報83.44元，貴州茅台(600519-CN)漲1.32%報792.49元。

消息面上，近日，商務部發布《2017年中國國内貿易發展回顧與展望》，對2017年國内貿易發展情況進行了回顧。2017年，國内貿易保持平穩較快發展，質量和效益不斷提升，消費品市場規模穩居世界第二。下一步，商務部將堅持以供給側結構性改革為主線，加快推進國内貿易高質量發展，加快實施消費升級行動計劃，不斷增強消費對經濟發展的基礎性作用。

另外，中國副食流通協會會長何繼紅在北京舉辦的“改革開放40年——緻敬中國酒業40年功勳企業、功勳人物頒獎盛典暨重大成果展”上表示，綜合酒業上市公司2017年的年報和2018年一季度報的數據，有理由相信，進入到2018年，中國酒業的新黃金十年已經開啓，中國酒業未來的發展將更加輝煌。

方正證券食品飲料團隊表示，200至500元次高端白酒將大發展，目前市場認知仍然不充分，待中報、三季報落地強化信心，隨著白酒主流價位加速上移以及次高端佔比提升，預計明年業績增速將更樂觀。上周茅台批價堅挺在1650左右，缺貨現象較普遍;五糧液批價穩定在820元至830元。

國金證券也認為，從歷史經驗來看，6月份是持有白酒股最好的月份，過去10年相對於大盤取得相對收益的概率為100%，取得絕對收益的概率也在70%以上。二季度是白酒板塊業績真空期，但同期利好消息較多(如近期行業頻繁提價)，白酒行業情緒向好的表現有望持續到二季度末，板塊整體估值中樞仍有望上移。

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