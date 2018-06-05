夏普將以10億日元收購東芝PC業務 重新跨足8年前撤出的市場

夏普 (Sharp) (6753-JP) 周二 (4 日) 表示，計畫以約 40 億日元 (約 3600 萬美元) 收購東芝 (Toshiba) (6502-JP) 虧損的個人電腦 (PC) 業務，以重新進入 8 年前撤出的市場。

總部位於大阪的夏普希望藉助母公司鴻海精密 (2317-TW) (富士康) 的專業技術重新出發；而東芝本身而言則是一直希望擺脫無利可圖的業務，繼續進行企業重組。

根據這兩家公司預計本周將簽署的協議，夏普將在 10 月 1 日前收購東芝全資子公司東芝客戶端解決方案公司約 80% 的股份。東芝將繼續保有約 20% 的股份。

以 1985 年推出全球首款大眾筆記型電腦而聞名，東芝憑藉其 Dynabook 產品線一度搶占了世界極高的市占率。但近年來，像中國聯想集團這樣的競爭對手已經站上了領先地位，而智慧手機和平板電腦也不斷蠶食整體個人電腦市場，抑制銷售。

東芝個人電腦業務銷售額本年度下降 13%，至 2017 財年為 1673 億日元，其經營虧損從去年的 5 億日元增至 96 億日元。這個企業集團一直在進行進業重組，最近才剛出售了其金雞母記憶晶片造業務，以協助重建財務。

隨著競爭加劇和獲利惡化，夏普在 2010 年退出 PC 業務，包括 Mebius 品牌。但自 2016 年轉入富士康旗下後，該公司已經改變策略方向。富士康擁有為戴爾 (Dell) 等美國企業效率生產大量 PC 的經驗，以及以低成本採購零組件的供應商。夏普認為，這些因素可有助於東芝 PC 業務轉虧為盈。

富士康出身、削減成本出名的夏普總裁戴正吳將資訊科技設備描述為母公司與子公司之間最為肥沃的合作領域。直接使用東芝品牌開發市場會比試圖重啟 Mebius 品牌更快、效果更好。

夏普也將因生產自有電腦而受益，因為它在中小型液晶顯示器方面具有市場優勢。

在富士康旗下，夏普已經在美國和歐洲擴大其多功能列印機業務，像是透過收購當地分銷商的手法。夏普預計，這項業務和東芝個人電腦將可在歐洲和美國公司廣泛使用下發揮協同作用。