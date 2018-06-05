生豬價格急漲兩周後回跌 豬價低迷或持續到2020年

據經濟之聲《天下財經》報道，生豬價格上漲通道5月中旬開啓，正在養殖戶認為豬周期已經見底的時候，豬價上周再次下跌。最新數據和行業動向顯示，本輪豬周期可能還沒有見底，而且底部區間可能比預想的要長，需要業内有一定的心理準備。

今年以來，我國生豬價格快速下跌。到4月份，22個省市生豬平均價格和豬糧比都跌破2015年以來最低水平。直到5月中旬，生豬價格開始出現反彈，而且是全國普遍上漲。不過農信互聯分析師夏晨豐告訴記者，這輪行情來得快，去得也快，“我們統計的是上漲有兩周的時間，從5月15號開始的上漲，漲幅從最低10塊錢1千克，漲到11.6、11.7元，就是17%。然後從5月27號到現在，是一個小幅下跌。”

雖然隻漲了兩周，但有的養殖戶認為，豬價震蕩之後還會繼續上漲，“豬周期”已經進入上行區間。存欄數據也顯示，4月份生豬存欄環比減少0.8%，同比減1.5%，生豬市場供大於求的狀況正在緩解。不過，對於今年豬價的走勢，業内併不樂觀。浙江某大型養殖場管理人周行彬說，生豬價格目前還沒見底。“豬苗還不虧，這說明還有下行的空間，如果賣豬苗都不賺錢了，那個時候才是見底。另外，産能進一步提高。雖然母豬淘汰率微微有所提高，但還在正常範圍，但是單頭母豬的産量提高了，也就是說總的存欄量沒有減少，所以還有下行的空間。”

一些分析師指出，生豬市場供需基本面併沒有根本性好轉，因此階段性補漲難以延續，預計近期豬價將震蕩偏弱。而中長期來看，本輪下跌有可能是“豬周期”歷史上較長的一個下跌區間。夏晨豐判斷，豬價的低迷有可能持續到2020年。“從現在來看，産能還是沒有轉入下降的階段。今年短期兩三個月的虧損期之後，集團、大企業對外說會減慢擴張速度，但是按照規劃還是會繼續擴張。所以我們判斷，2019年仍然是個産能釋放期。”

專家提醒，養殖戶對此要有充分的心理準備，及時出欄，及時淘汰落後産能母豬，併盡快提高養殖技術，通過降低生産成本來減少損失。

也有人指出，“豬周期”是市場信息不對稱造成的。當豬肉價格上漲時，養殖戶擴大生産規模，導緻供過於求，價格下跌。而豬價下跌後，養殖戶又減少生産規模，導緻供不應求，價格上漲。因此可以引入期貨等金融衍生品交易，實現套期保值。

據了解，我國生豬期貨已經醞釀多年，今年年初，證監會已經正式批復大連商品交易所的生豬期貨立項申請。不過在中國農科院信息研究所副研究員朱增勇看來，我國生豬規模化養殖水平低，生豬期貨要真正發揮作用還有不小的困難。他說，通過期貨有助於對未來的價格起指導作用，但是現在大概有4000萬養殖戶，連接市場和養殖戶的橋梁就是經紀人，養殖戶出售生豬之後就跟市場就沒了關系。如果金融主體和養殖戶以及屠宰場之間沒有建立一個有效的合作機製，生豬期貨可能隻會成為金融機構賺取收益的一個工具。

值得註意的是，雖然市場長期弱勢震蕩，但在A股市場，一些養豬概念股卻有了異動，羅牛山、溫氏股份等紛紛上漲。其中，羅牛山5月累計漲幅超過90%。分析認為，這說明市場對行業走勢缺乏理性判斷。

來源：央廣網

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