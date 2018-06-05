穩業績 撼訊跨足IPC專用顯卡市場 搶攻AI影像辨識商機

挖礦熱度降溫，撼訊 (6150) 宣布跨足工業電腦 (IPC) 專用顯示卡，並將於週二 (5 日) 開展的 Computex 展出，同時也標榜提供全方位的顯示卡應用方案，全系列 Thunderbolt 3 eGPU 顯示卡外接盒以及多媒體連接埠產品亦將在展會中露出。撼訊指出，隨著影像辨識等 AI 技術快速發展，IPC 市場對於高解析度影像運算應用愈來愈廣，撼訊除展示全系列 PowerColor 品牌 Red Devil 以及 Red Dragon 專業遊戲顯示卡外，也將展示 AMD 嵌入式 GPU 的 IPC 專用顯示卡，產品觸角延伸至規格特殊的工控應用市場。



撼訊表示，旗下的 TUL Embedded 部門採用工業級元件生產的工控顯卡具高效能、低功耗特性，可滿足工控市場穩定供貨以及各尺寸規格與嚴酷環境的挑戰，提供客製化設計服務，應用領域包括航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。



另一方面，撼訊也發表包括 TBX-550CA、TBX-180/240/300F(U) 以及 TCX-DA 的一系列 Thunderbolt 3 介面 eGPU 顯示卡外接盒，另 Thunderbolt 3 多媒體擴充連接埠產品 TDX-120B 也將首次亮相，透過傳輸速度達 40Gb/s 的 Thunderbolt 3 介面，新一代筆電可大幅提升繪圖運算效能並擴充各種高速多媒體介面，成為兼具輕薄與效能的工作利器。

