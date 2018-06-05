中信建投証券(06066-HK)就發行A股6月6日網上路演

中信建投証券(06066-HK)公布，本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(簡稱網下發行)和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行(簡稱網上發行)相結合的方式進行。本次發行股份總量為4億股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2.8億股，佔本次發行總量的70%；網上初始發行數量為1.2億股，佔本次發行總量的30%。

為了便於投資者了解發行人的基本情況、發展前景和本次發行的相關安排，發行人、聯席保薦機構(聯席主承銷商)瑞銀證券有限責任公司、聯席保薦機構(聯席主承銷商)中國銀河證券股份有限公司、聯席主承銷商中德證券有限責任公司和聯席主承銷商海通證券股份有限公司將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

1、網上路演時間：2018年6月6日(周三，T-1日)下午14:00-17:00

2、網上路演網址：上證路演中心 http://roadshow.sseinfo.com中國證券網 http://roadshow.cnstock.com

3、 參加人員：發行人管理層主要成員、聯席保薦機構(聯席主承銷商)瑞

銀證券有限責任公司和聯席保薦機構(聯席主承銷商)中國銀河證券股份有限公司相關人員。

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