紐約匯市─川普政府提高關稅 美元下跌 矚目本週G7高峰會

美元兌主要外幣週一走低。川普政府上週決議提高進口關稅，使得貿易緊張升高，美元因而下跌。本週稍後，七工業國領袖將舉行高峰會，為投資人所矚目。

美元指數下跌 0.2% 至 94.009，上週五小幅上揚後，今日回檔。

歐元上漲至 1.1699 美元，紐約上週五尾盤報 1.1659。英鎊則下跌至 1.3327 美元，上週五尾盤報 1.3350。

澳元上漲至 0.7652 美元，上週五尾盤報 0.7569，澳洲公布零售銷售數據優於預期，澳元因而上漲。

週末，美國與中國的貿易談判未能達成協議，全球貿易擔憂升高，投資人因而退出美元。

此外，在上週六舉行的七國會議中，加拿大，法國，德國，義大利，日本與英國財政部長共同對美國表達了不滿。他們對川普總統對主要盟國的金屬進口課徵關稅，均表示擔憂與失望。

七國領袖將於週五與週六在加拿大舉行高峰會，關稅與貿易可能為議程焦點。

義大利政情回穩，歐元獲得支撑。由五星運動黨與聯盟黨組成的民粹聯合政府於上週五就職，預期於本週稍後，將可贏得國會兩院的信任投票。

分析師說，儘管美國上週五公布的就業報告優於預期，未來一週，美元仍可能受到壓力。投資人注意貿易政策，將導致美元下跌。貿易爭議將有助歐元走強，尤其義大利風險消退，預期歐元將能反彈。