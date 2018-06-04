京城銀現金殖利率達4.2% 將發出逾17億元股息

京城銀 (2809-TW) 今 (4) 日公告自結 5 月稅後純益 3.68 億元，每股稅後純益 0.32 元，累計 1-5 月稅後純益 19 億 1748 萬元，每股純益 1.67 元。京城銀決議去年盈餘每股擬配現金股利 1.5 元，以今日收盤價 36 元計算，現金殖利率達 4.2%，總計將發出 17.21 億元現金股利。

京城銀自結 5 月稅後純益 3.69 億元，年減 22.6%，但是月增 77%，每股稅後純益 0.32 元，年減 23.8%；累計 1-5 月合併稅後純益 19.17 億元，年減 13.4%，累計每股稅後 EPS 為 1.67 元，年減 13.5%。

京城銀表示，5 月獲利表現明顯較上月成長 77%，主要除了受到投資收益明顯較 4 月增加外，整體放款業務穩健成長，帶動手續費收入、利息收益維持良好成長動能，成為京城銀獲利表現持續穩定向上的重要關鍵。

京城銀逾放比 0.03%、逾期放款覆蓋率 6132.34%、全體放款覆蓋率 1.54%，惟 5 月份同步認列一次性未分配盈餘稅支出 2.17 億元，使稅後與稅前淨利呈現較大差距。

京城銀指出，隨著全球景氣復甦帶動企業及個人資金需求持續穩定增加，無疑提供放款業務有利成長環境，京城銀專注提供既有客群客製化專業服務，並選擇挑戰性高、利差較大的案件承作，同時提升中小企業放款比重及創新金融商品開發實力。

展望未來，京城銀將維持穩健成長步伐，優化放款結構、利基性市場經營及數位金融服務開發等各項業務，但受到新會計公報 IFRS 9 認列準則調整影響，單月獲利呈現波動幅度較大之情況，以長期獲利表現來看仍持續穩定成長。

此外，秉持一貫高現金股利發放政策，2017 年決議配發每股現金股利 1.5 元，以今日收盤價計算現金殖利率達 4.2%，預定 6 月 5 日為除權息交易日，並將於 6 月 28 日完成 17.21 億元現金股利發放。