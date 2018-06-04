電商粽子銷售開紅盤 富邦媒、創業家買氣年增二成 6月銷售再攀峰

端午節即將到來，富邦媒 (8454) 及創業家 (8477) 今年粽子銷售皆開紅盤，富邦媒指出，今年端午節粽子早鳥預購不到兩週銷售就突破上萬顆，買氣較去年同期成長約二成。而創業家 (8477) 旗下電商平台好吃市集 5 月粽子銷售也較與去年同期增加二成，並看好離端午節還有半個月，預計 6 月初買氣才會攀至高峰，可望再為第二季業績拉高一波成長幅度。創業家表示，今年粽子銷售業績成長，原因為導入名家粽策略奏效、與全台全家便利商店合作低溫店取服務增加取貨便利性，都有效加強消費者購買意願。



而富邦媒則分析，網購端午粽的主力消費族群為 25 至 40 歲的女性，在各粽子類別中，南北傳統粽與湖州粽為兩大勢力，銷售佔比約各佔三成；爾後才是創意粽、海鮮粽、素粽 / 健康粽。



好吃市集也同時公布 2018 年 5 月端午粽熱銷排行榜，台灣粽最受歡迎，包辦前 10 名中 7 款，好吃市集統計，光是 5 月就賣出約 3 萬顆台灣粽，而奢華食材如干貝、鮑魚等入粽，也受到消費者親睞，本週銷量較前週成長三成。此外，今年屢創高溫，因而帶動冰心粽崛起，紅豆沙、花生、抹茶口味最受歡迎，今年 5 月整體銷量較去年同期成長 1.4 倍。

