國際變數干擾 外資上周賣超亞股 台股失血最嚴重

受到義大利政局動盪、美中貿易問題等國際因素影響，外資上周再度撤出，除了南韓有 4.71 億美元的買超外，其它市場全數遭賣超命運，其中，台股失血 5.19 億美元最甚，其次為泰國的 4.68 億美元。

回顧 5 月，在國際雜音干擾下，外資明顯從亞洲市場提款，包括東協市場的泰國、馬來西亞，南亞的印度，以及東北亞的台灣股市，皆遭大幅賣超逾 10 億至 16 億美元。

不過，即便受到外資賣超，但在內資買盤加持下，上週包括台灣、雙印、越南等市場週線上漲，其中以越南股市強彈 3.01% 最多，統計今年來，包括台灣、印度、越南等股市均維持正報酬成績，

針對台股部分，摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，雖然外資今年不買單，外部又有國際變數干擾，但台股近期表現相對國際市場來得強勢，主要因市場開始看待下半年電子旺季的拉貨效應即將來臨，加上本周有三大重量級會議與活動，包括蘋果開發者大會 (WWDC)4、Computex 揭幕，台積電股東會召開，讓台股迅速消化市場情緒。

此外，隨著時序進入股東會旺季，在公司經營階層心態偏多的帶動下，助於指數維持高檔水準，且近期熱門的漲價題材三族群，包括被動元件、矽晶圓、DRAM 等吸引盤面資金，同時，高殖利率題材持續受到市場關注，穩住盤面投資信心。

至於市場擔心 A 股入摩效應會影響資金對台股的態度，葉鴻儒認為，由於今年 A 股入摩比重不高，加上年迄今外資已先行在資金面做調節，股市也已反應完畢，預期影響性有限。