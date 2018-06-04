美禁買陸企監控設備 欣普羅受惠程度高 今年EPS挑戰4-4.5元

美國眾議院近期通過總額 7170 億美元的《國防授權法》中，包含禁止美國政府購買中國生產的監控攝影機等產品，相關監控攝影機及影響處理訂單可望轉向台灣，尤以美系色彩濃厚的欣普羅 (6560) 未來受惠程度可能最大。事實上，欣普羅的市場知名度或許不高，但其影像處理技術卻深獲得國際大廠青睞，除了吸引美國半導體大廠德儀 (TI) 入股取得 6.7% 股權，及以研發影音多媒體軟體著稱的 InterVideo 也持有 4.83%，欣普羅更受美國重量級上市公司 Nvidia、Ambarella 青睞，並結合雙方優勢進一步策略聯盟，像未來與 Nvidia 的合作將深入車載、AI 影像、人臉辨識等處理，而與 Ambarella 的合作則聚焦在前後車用攝影機模組，Nvidia 甚至在其官網上將欣普羅列為重要合作夥伴。因此，中、美貿易戰開打，將使得欣普羅成為台股中極少數受惠的廠商。



欣普羅 Q2 受惠實物投影機在 4 月大量出貨，單月營收衝高到 5183 萬元，年增達 350.5%，月增 162.1%，並創歷年新高，Q2 產能滿載加緊趕工中，預期 5、6 月營收皆能維持 4 月新高附近，加上新台幣貶值匯兌收益及 Q1 匯損回沖，法人預估欣普羅第 2 季單季營收、獲利均可同步挑戰新高，單季 EPS 估可達 1.3～1.5 元。



展望下半年，第三季因僅有一款實物投影機新機種大量出貨，以及原有安控產品穩定出貨，營運稍微降溫，但第 4 季將再加入二款實物投影機新機種以及執法儀、三六○度環景攝影機陸續出貨，單季獲利可望再度拉高。法人估欣普羅今年營運不但可望較去年轉虧為盈，全年 EPS 甚至可望上看 4.5 元，創近 5 年來新高。除此之外，欣普羅持續開發新客戶產品，其中包含與歐美客戶共同開發用來拍攝並辨識大型運動場座位席上的觀眾臉孔的新機種，也與原有英國客戶開發新一代安控產品，新產品、新客戶的加入，是延續欣普羅長線營運成長的最大動能。



欣普羅的大股東及合作夥伴如 TI、Nvidia、Ambarella 等均是美國重要掛牌上市公司，且 TI、Nvidia 等股價均拉高到歷史高檔附近，有 TI、Nvidia、Ambarella 的加持，讓欣普羅的未來業績成長充滿想像空間。



技術面來看，欣普羅股價若能帶量突破前高 73.1 元，可視為換手成功訊號，在籌碼優勢及第二季獲利可望出現明顯爆發的激勵下，有機會再往去年高點 83 元推升。

