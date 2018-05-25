TI入股、Nvidia拉攏 欣普羅攻AI、人臉辨識商機 今年EPS挑戰4.5元

欣普羅 (6560) 主要從事網路攝影機及影像多媒體產品解決方案之開發，協助客戶製程設計，並提供客戶客製化零組件及商品之委外代工量產服務，產品包括網路攝影機、隨身式監控錄影機、行車用監控錄影機、18 倍光學變焦網路攝影機等。看好欣普羅影像處理技術，吸引美國半導體大德儀 (TI) 入股取得 6.7% 股權，以研發影音多媒體軟體著稱的 InterVideo 也持有 4.83%，不但如此，欣普羅更受美國重量級上市公司 Nvidia、Ambarella 青睞尋求與之策略聯盟，未來與 Nvidia 的合作將深入車載、AI 影像處理，而與 Ambarella 的合作則聚焦在前後車用攝影機模組。有國際重量級大廠的入股及策略聯盟背書，讓這家股本僅約 1.73 億元的欣普羅開始受到市場高度重視。



今年擺脫去年掉單虧損營運出現大轉機，尤其 Q2 受惠實物投影機在 4 月放量拉高營收表現，4 月營收達 5200 萬元，年增達 350.5% 創歷年新高。法人預期，5、6 月將延續 4 月的動能，Q2 獲利可望挑戰新高，單季 EPS 估可達 1.3～1.5 元。展望下半年，第 3 季稍淡，僅有 1 款實物投影機新機種放量，以及原有安控產品穩定出貨，但 Q4 則再加入 2 款實物投影機新機種以及執法儀、360 度環景攝影機陸續出貨，單季獲利可望再度拉高。法人估欣普羅今年營運不但可望較去年轉虧為盈，全年 EPS 甚至可望上看 4.5 元，創近 5 年來新高。



除此之外，欣普羅持續開發新客戶及新產品，目前包含與歐美客戶共同開發能用來拍攝並辨識大型運動場座位席上的觀眾臉孔的特殊機種，搭上未來人臉辨識商機，新普羅長線業績持續攀高。



技術面來看，股價從 73.1 元快速拉回 24.5% 後在季線 53 元之上止穩彈升，若能擴量逾千張且配合日 KD 從低檔形成黃金交叉，就不排除往前高 73.1 元挺進，甚至往去年高點 83 元推升。

