新鉅科5月營收站上1億元 創16個月來新高 估Q2有望季增逾60%

光學元件廠新鉅科 (3630) 公布 5 月營收達 1.05 億元，月增 29%，年增 45%，創下 2016 年 12 月以來新高、也是 2014 年同期新高。新鉅科指出，主要為中高階手機出貨量明顯提升，預估 6 月維持高檔，整體第二季會比首季大幅成長逾 60%，下半年也會比上半年好。新鉅科累計前 5 月營收 3.57 億，年減 11.66%。新鉅科指出，第一季光學產業處於淡季，加上轉型效應仍未能顯現，使得單季營收及獲利不佳，營收年減 32%，每股淨損 1.2 元。



新鉅科指出，5 月營收主要受到中高階手機出貨提升，不過良率仍是公司積極改善，公司坦言，第二季要轉盈較為困難，不過產品及量能都有明顯成長。



新鉅科去年度辦理私募，引進港資的手機鏡頭模組廠丘鈦資金，丘鈦持股 36% 為第一大股東。新鉅科指出，藉由丘鈦的模組產能帶動鏡頭的出貨量，不過公司在良率及技術品質上還需加強及突破。



至於與 Intel 合作開發的 3D 感測體感鏡頭，主要應用在工業自動化設備、人工智慧 (AI) 及車用等 3D 感測鏡頭市場，而智慧型手機的 3D 感測鏡頭亦已在送樣認證，盼下半年可以貢獻業績。工業自動化鏡頭則已開始出貨，初期量還不多，下半年可望逐步增量。

