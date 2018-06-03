莊勝百貨(00758-HK)控股權易手 獲每股0.6217元全購要約

莊勝百貨(00758-HK)公布，主席周建和擬出售6.98億股予要約人新華聯國際，佔公司已發行股本66.75%，每股作價0.6217元，收購代價約4.34億元。同時，該公司擬發行本金額為1億元的可換股債券予新華聯國際，年息5厘，到期日為債券發行日期起滿兩年之日。可換股債券可按每股0.6217元轉換為1.61億股，相當於擴大後已發行股本約13.33%。

完成後，新華聯國際將須作出無條件強制性現金全面要約，每股作價0.6217元，較停牌前報0.79元，折讓約21.3%。每股購股權要約價為0.3927元。要約總代價約2.24億元。

新華聯國際擬提名傅軍、張建、劉靜、陳躍及張必書加入董事會。新華聯國際擬讓集團繼續專注於發展其現有業務，且並無意向於緊接要約完成及截止後對本公司目前營運及業務作出重大變更。要約人擬對集團之營運及業務活動作詳盡的檢討，就集團之長遠發展制定業務策略並將為集團探尋其他業務機會，包括通過於各業務領域探尋就促進其發展屬適當之業務及投資機會而實現集團收入來源的多元化。待對有關領域之商機作出進一步調查後，新華聯國際將適時向公司提呈合適建議。然而，於本聯合公告日期，並無覓得該等商機，新華聯國際亦未就向集團注入任何資產或業務訂立任何協議、安排、諒解、意向或協商。

新華聯國際為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，由Truly Industry Investment CompanyLimited(由傅軍及吳向明分別擁有70%及30%)、Famous Victory Limited(由肖文慧

全資擁有)、Vats Group Inc.(由吳向東全資擁有)、New Pacific Glory Limited（由劉靜全資擁有）、曾憲光、傅爽爽、Dongyue Team Limited(由張建宏全資擁有)、陳躍、許君奇及唐莉分別合法實益擁有約42.05%、17.29%、13.84%、13.45%、6.28%、1.95%、1.68%、1.41%、1.40%及0.64%。要約人、Truly Industry Investment CompanyLimited、Famous Victory Limited、Vats Group Inc.、New Pacific Glory Limited及Dongyue Team Limited為主要從事投資控股業務之公司。



該股將於明日(4日)恢復買賣。

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