電競體驗當道 宏碁技嘉走出展場

全球電競市場商機上看 1379 億美元，70 家業者參展 Computex 搶攻電競商機。國內大廠如宏碁 (2353-TW) 及 技嘉 (2376-TW) 走出 Computex 展場，邀請實況主與玩家互動，現場的電競設備一應俱全，搶攻玩家消費者體驗。

面對全球 PC 市場衰退，電競和高階 PC 仍持續成長，國際研究暨顧問機構 Gartner 認為，今年顧客體驗跟價值感將成為電競最夯賣點。今年 Computex 更吸引華碩 (2357-TW) 、宏碁、訊凱、技嘉、芝奇、微星 (2377-TW) 、曜越、索泰等近 70 家國內外電競及 VR、AR 業者展出。

宏碁 5 月於紐約新品發表，搶先讓旗下兩大電競品牌 Predator 跟 Nitro 新品曝光，主打散熱跟防電磁波干擾，搭配電競周邊產品，擴增全產品線。

宏碁今年選擇在 Computex 期間走出展場，在信義區香堤大道同步現身，並邀來實況主對戰，加上現場親身體驗 MR 遊戲，就是為了走入消費者，和玩家面對面溝通。

技嘉電競品牌 AORUS 同步走出 Computex 展場，於台北 101 VIP 貴賓室，針對頂級玩家打造的三螢幕賽車模擬裝備等電競空間，並召集實況主如貝莉莓和小熊現身與玩家互動，強攻消費者體驗。

華碩將在 4 日發表電競新品，外界關注最新的 ROG 電競手機將正式亮相；電競筆電 ROG Zephyus 則搶下今年 Computex 的 Best Choice Award，主打最輕薄電競筆電。

宏碁在 Best Choice Award 也不缺席，具備「六自由度」的位置追蹤功能，宏碁頭戴式混合實境 (MR) 顯示器名列其中。

而微星以超級跑車設計概念，加入 RGB 全彩燈光效果的電競筆電，全新產品將跟雙 A 在電腦展中比拚；微星打造出世界第一台與 SteelSeries 合作的曲面電競螢幕，也一舉拿下 Computex 的最佳設計獎。

根據 Newzoo 預估，2018 年全球遊戲玩家將有 23 億位，遊戲市場商機上看 1379 億美元；行動遊戲市場為 703 億美元，市占率 51%；遊樂器類市場約 346 億美元，市占率為 25%；PC 類遊戲市場也上看 329 億美元，市占率為 24%；2017 至 2021 年該市場將成長至 1801 億美元，複合成長率（CAGR）高達 10.3%。