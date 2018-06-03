〈第一次投保就上手〉社會新鮮人三大招式買對保單

畢業季即將到來，根據教育部「大專校院學生及畢業生人數預測分析報告」，今年將有 28.8 萬名學士以上的畢業生，這些畢業生中有許多人會選擇投入職場，成為社會新鮮人。由於台灣薪資停滯不前，年輕人往往成為窮忙一族而忽略了人生重要的防護網，一旦遇上突發事件，非常容易孤立無援、陷入困頓，因此，新鮮人投保是一大學問，元大人壽提出第一次買保險就上手三招式，助新鮮人對買保險有初步認識。

根據勞動部勞工保險納保統計資料計算，20 歲至 24 歲的勞工，每月投保級距在基本工資以上者（扣除打工族），平均每月薪資為 25,597 元。元大人壽表示，對社會新鮮人來說，扣除生活基本開銷後，實際能支配的薪資十分有限，因此如何以較低的保費獲得相對合理完整的保障是社會新鮮人重要的課題。

元大人壽提出「社會新鮮人保單規劃三招」，包括：找對人買、了解自己、雙十原則，為自己搞定人生中的第一份保障規劃。

招式一：找對人買

新鮮人的第一張保單，常常是由從事保險顧問的同學或親友，或至銀行辦理業務時經由銀行保險顧問所促成。無論經由何種管道，在規劃時應有完整的溝通與對保障內容的了解，且該壽險顧問應出示合格之登錄證，以確認符合招攬資格，避免後續爭議。

招式二：了解自己

許多父母會在孩子求學期間幫忙規劃保險，但因時間久遠、保單條款複雜，家長往往不容易完整告知孩子目前有哪些保障、多少保額，社會新鮮人常不清楚自己擁有哪些保單，建議花些時間與家人確認、進行保單健檢，避免重複投保導致保費支出負擔加重又保障不足。

招式三：雙十原則

在與壽險顧問詳細溝通並進行保單健診後，新鮮人即可依「需求」選擇保單，建議以先以保費較低的基本型保障商品，例如定期壽險搭配實支實付醫療險，打好基礎後，再隨著自己及家庭未來的財務及需求慢慢提高保障，一步步為自己打造最合適且完整的保障防護。最重要的是要掌握「雙十原則」－保障額度至少為年收入的十倍，而保費支出以不超過年所得的十分之一為限。

元大人壽提醒，現在年輕族群由於對風險認知不足，再加上沒有急迫性的心態，很容易有「年輕不需要」、「老了再投保」等錯誤觀念，而輕忽了自身的保險規畫，建議從年輕初入社會即逐步規劃自身保障，購買保單後也需定期重新檢視，多了解保障內容，強化人生各階段所面臨的不同風險。

同時，也應先以保費較低的基本型保障商品打好基礎，未來可隨財務與需求慢慢提高保障，不必堅持一次到位，以免負擔太重；可依據「低保費、高保障」的原則，來建構基本的保障需求。在邁入人生全新階段同時，提前幫自己與家人做好保障規劃，也等於送給自己一個最實用的畢業禮物。