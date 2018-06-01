別再攻擊川普了 匈牙利外貿部長是明眼人

根據 CNBC 分析報導，匈牙利外貿部長西雅爾多 (Peter Szijjarto) 指出，一味批評美國只會讓歐洲國家遭到反噬。他強調歐盟應停止攻擊目前的美國政府。

西雅爾多週四在巴黎告訴 CNBC 說，正面處理事情，才是避免讓關稅造成經濟衝擊的唯一方式。

週四，川普政府宣布，歐盟，加拿大與墨西哥不再豁免分別為 25% 與 10% 的鋼鋁關稅。歐盟領袖隨即表示強烈反對，並計畫對美國商品採取報復措施。

報導指出，川普還計畫限制德國豪華轎車輸往美國，這讓西雅爾多憂心不已。匈牙利擁有龐大製造業基地，尤其是汽車業，因而享有大量投資資金流入，而德國是其最大出口市場。若歐盟除外，美國是匈牙利的最大貿易夥伴。

「川普展現的是，誠實又坦率的溝通方式，」西雅爾多說。「他完全摒棄了虛偽與政治正確，我認為攻擊他與美國政府，並不適當。我們應與美國重新對話，應改善並強化這項對話，以避免造成傷害的情況。」

他反對歐盟總是對川普的政策指指點點，也冷靜評估金屬關稅的決議，他告訴 CNBC 說，「所有限制性的措施都會緊縮國際貿易，對匈牙利造成傷害。」

他強調如果歐洲經濟受到傷害，匈牙利經濟也難倖免，因為匈牙利的出口有 79% 係輸出至歐盟。