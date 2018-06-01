【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

義大利政治亂局短期緩解，使得美元回檔，帶動台幣止貶回升超過 1 角，加上光學類股大漲影響下，推動今日台股呈現上漲，台股收盤上漲 74.12 點，漲幅 0.68%，台指期價差維持逆價差；籌碼方面，外資現貨部位買超 23.29 億元，三大法人現貨部位買超 37.83 億元。

《國際金融市場焦點分析》

義大利政治風險才暫時緩和，全球貿易戰風險再度升高，美國宣布自 6/1 起對從加拿大、墨西哥和歐盟進口的鋼鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，引發各國對美國採取報復性措施，美股四大指數因此全面收跌；匯市方面，歐元及英鎊早盤延續反彈走勢，不過晚間美國公布個人消費支出以及核心 PCE 指數均優於預期，支持 FED 於 6 月會議升息，美元自低檔反彈收斂跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

由於 OPEC 及俄羅斯是否維持減產協議至年底依舊存疑，油價週四早盤便震盪走跌，WTI 期貨甚至跌破 66 美元，在 EIA 公布美國上周原油庫存意外大減超過 3 百萬桶後，價格一度急拉回到平盤之上，不過由於美國產量持續創高，且精煉油及汽油庫存意外增加，同時川普對歐盟及加拿大在內的貿易夥伴課徵高關稅，恐再引發全球貿易戰，WTI 期貨因此快速走低，收盤勉強守住 67 美元。

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