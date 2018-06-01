新華社：A股“入摩”見證中國開放世界共赢

中國A股6月1日起被正式納入摩根士丹利資本國際公司(MSCI)相關指數。國際資本與中國證券市場通過MSCI實現的這一歷史對接，將推動包括A股在内的中國金融市場加速完善和成熟，也將為國際投資者分享中國經濟成長紅利提供更好的渠道和機會。

從2014年首次評估，到2016年連續第三年延遲納入，再到2017年評審通過以及2018年正式生效，MSCI納入中國A股的立場轉變，映射著中國金融市場在對外開放方面的持續提升和完善。而作為全球頗具影響力的指數提供商，MSCI在評估中國A股方面的專業和嚴謹，也體現了中國金融市場對外開放的含金量。

近些年，中國金融市場對外開放水平明顯提升。合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)、滬港通、深港通等機製大大豐富了國際資本投資中國的渠道、提高了其投資額度，法律法規、市場監管等配套建設也取得長足進步。

作為世界第二大經濟體、重要證券市場，中國A股正式“入摩”進一步提升了MSCI指數的權威性，受到國際投資者的廣泛歡迎。

對中國證券市場而言，A股“入摩”至少可以帶來可預期的三重積極影響：

首先，最直接的影響是會有穩定的國際資金流入。美國信安環球股票有限公司董事總經理兼基金經理李曉西預計，今年内將有逾210億美元資金流入中國A股，未來流入中國市場的資金量還會大幅增加。

其次，投資者結構將得到明顯優化。國際上追蹤MSCI的資金主要是機構投資者，隨著MSCI納入A股進程的逐步推進，中國A股市場投資者的機構化水平會得到明顯提升。

第三，有助於形成以價值為導向的投資理念。國際機構投資者更加看重長期穩定回報，不會過於在意短期市場波動，這有助於市場逐步樹立長期價值投資理念，減少非理性波動。

更重要的是，A股“入摩”隻是中國金融市場向全球投資者開放的第一步。美國金瑞基金首席投資官布倫丹·埃亨認為，MSCI正式納入中國A股將為下一步規模更大的中國債券市場對外開放鋪平道路。就在4月份，中國領導人在博鳌亞洲論壇年會上宣布了一系列進一步擴大金融業對外開放的具體舉措，令全球投資者歡欣鼓舞。

MSCI董事長兼首席執行官亨利·費爾南德茲表示，如果說過去幾十年中國實體經濟融入世界是全球經濟最重要的事件之一，那麽接下來中國金融體系融入全球金融市場將是下一個十分值得期待的大事。

來源：新華網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)