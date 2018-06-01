經營權之爭再槓上 市場派爆料永大中國營運已惡化 今年獲利堪憂

永大 (1507) 經營權之爭今天雙方再度槓上，永大（中國）前華東區黃姓主管爆料指出，原本永大在大陸有相當不錯的獲利成績，但這 3 年來每況愈下，由於兩岸財報的會計準則不同，就他取得永大（中國）當地的財報來看，2017 年永大（中國）由盈轉虧，全年虧損 1.34 億元人民幣，顯見營運已經大幅惡化。台灣永大是依據金管會規定以國際財務會計準則 (IFRS) 為基礎編製，但永大（中國）財務報表的編製依循當地的稅務規範所產生。這使得兩岸的財務報告分別適用兩套不同的準則。

黃姓主管指出，在永大（中國）時期，在 2005 年到 2015 年擔任華東區營銷總監，2017 年離開永大，痛批董事長許作立用人不當，2015 年撤換掉許作名後，業績開始走下坡，當時所有高級幹部全部離職。

黃姓主管爆料表示，換走許作立，後來負責永大（中國）高層不是業務出身，不懂電梯經營，不但趕走客戶，踢掉每年出貨 400 到 500 台的優質客戶，還將戰略合作協議廢除，導致客戶及市占率快速流失，但到現在為止，還在把責任推給前任總經理。

黃姓主管指出，以大陸編制的財報來看，永大（中國）營收 2014 年還有 30 多億元人民幣，訂單有 3 萬台，出貨 1.8 萬台，一年賺 3 億多人民幣，2016 年獲利剩不到 1000 萬人民幣，2017 年營收掉到 19.09 億元人民幣，公司也轉為虧損 1.34 億元人民幣。由於兩岸適用的會計準則不同，經過調整後，之後併進台灣的財報會遞延幾季逐步反映大陸的實際狀況，今年永大的獲利數字堪憂。