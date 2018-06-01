百度與深高速(00548-HK)達成戰略合作 將建立智能交通實驗室

據騰訊《一線》報道，6月1日，百度與深高速(深圳高速公路股份有限公司)(00548-HK)達成戰略合作，根據介紹，百度將與深高速圍繞智能交通、智慧環保、信息化升級合作三大方向，規劃智慧高速體系結構和服務内容，建立智能交通實驗室，在區域性交通綜合規劃、運行及圖像識别等方面開展應用創新。智能交通是本次合作的首個重要方向。百度與深高速將以高速公路重大建設工程為契機，從高速公路建設、運營、管養的智慧化進行研究和頂層設計。

百度將主導人工智能、雲計算、IoT及大數據分析應用、區塊鏈技術等相關部分的規劃和實施，與深高速打造“交通大數據融合及開發應用”、“車輛識别與防逃費應用”、“智慧場站(崗亭)”、“智慧客服(監控與指揮調度平台)”、“智能巡檢及道路運行監測”等智能解決方案。

針對車路協同、交通智能決策等前沿課題的研究，雙方將建立智能交通實驗室，從全面感知和信息交互的交通基礎設施、互聯互通和車路協同的智慧交通體系、節能低碳和智能安全的運輸裝備、以及基於大數據的科學智能決策等方面開展研究。

在深高速信息化升級方面，雙方將探索人工智能系統建設，對企業現有信息化系統進行改進，併在人工智能業務和應用創新等方面展開合作，快速推動深高速集團數字化轉型發展。

在智慧環保領域，百度和深高速將整合和分析海量環境信息，實現環境信息的海量存儲、實時處理、深度挖掘和模型分析，為智慧環保體系的建設提供充分的技術與數據條件。雙方將合作開展智慧環衛、智慧水務等前期研究和創新，在固廢處置、環境治理、水處理和流域治理等方向，進行海量環保數據自動採集、接入與檢測，以及環保設備管理、預防性維修和各類環保數據價值深度挖掘及創新應用。

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