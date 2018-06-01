海南59國免簽政策滿月 入境遊客達2.4萬人次

從海南省公安廳獲悉，自5月1日海南實施59國人員入境旅遊免簽政策以來，59國入境免簽遊客達2.4萬人次。

據統計，截至5月31日16時，海南59國入境航班250個，入境免簽遊客達24263人次，同比增長8%。其中三亞入境遊客19115人次，佔比79%;海口入境遊客5148人次，佔比21%。

海南康泰旅遊股份有限公司國際入境中心總經理張寧告訴記者：“跟以前相比，現在客源國多了，5人以下的散客多了，停留超過15天的多了。”

據了解，為做好59國人員入境海南旅遊免簽工作，海口邊檢總站美蘭邊檢站、三亞鳳凰邊檢站增設“59國人員入境海南旅遊免簽”專用通道，實現適用政策國家入境遊客“隨到隨走”，提高通關速度。此外，經報請國家移民管理局同意，海南取消了來瓊59國旅客入境紙質卡片的採集和填寫，單個航班驗放時間平均減少20至30分鍾。

根據政策實施一個月的情況，海南省公安機關提醒，海南59國免簽政策保留了旅行社邀請接待模式，外國人免簽入境需通過國外的旅行社向海南的旅行社或者直接向海南旅行社提供自己的身份信息和行程安排，由海南旅行社向公安機關和邊防檢查機關申報。

海南自2010年8月開始執行26國入境免簽政策，59國免簽政策將適用入境免簽政策的國家由26國放寬到59國，免簽入境後停留時間從15天或21天統一延長至30天，在保留旅行社邀請接待模式的前提下，將團隊免簽放寬為個人免簽。

來源： 新華網

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