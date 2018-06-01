【異動股】鋼鐵板塊迅速走強 柳鋼股份(601003-CN)漲超9%

早盤，鋼鐵板塊迅速走強，截止發稿，柳鋼股份(601003-CN)漲9.16%報6.91元，凌鋼股份(600231-CN)漲5.31%報3.57元，華菱鋼鐵(000932-CN)漲5.16%報8.36元，本鋼板材(000761-CN)漲5.15%報4.08元，方大特鋼(600507-CN)、南鋼股份(600282-CN)漲近5%，三鋼閩光(002110-CN)、新鋼股份(600782-CN)、韶鋼松山(000717-CN)等股均紛紛上漲超4%。

4月份，全國粗鋼産量7670萬噸，同比增長4.8%，增速同比回落0.1個百分點；鋼材産量增長8.5%，提高8個百分點。焦炭産量下降3.6%，去年同期為增長5.9%。鐵合金産量增長4.1%，提高2.7個百分點。鋼材出口648萬噸，比上月增加83萬噸；進口105萬噸，比上月減少18萬噸。焦炭出口81萬噸，比上月減少13萬噸。

1-4月，全國粗鋼産量28897萬噸，同比增長5%，增速同比提高0.4個百分點；鋼材産量33734萬噸，增長5%，提高3.3個百分點。焦炭産量13935萬噸，下降3.5%，去年同期為增長5.1%。鐵合金産量1079萬噸，增長8.3%，提高5.5個百分點。鋼材出口2162萬噸，下降20.1%；進口450萬噸，下降1.3%。鐵礦砂進口35340萬噸，增長0.2%。焦炭出口309萬噸，增長12.3%。

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