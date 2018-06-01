【復牌】新秀麗(01910-HK)行政總裁請辭兼委任接班人

新秀麗(01910-HK)公布，Ramesh Dungarmal Tainwala已以私人理由提出自公司離職及辭任集團董事職務。Tainwala將不再擔任公司行政總裁兼執行董事的職務，自2018年5月31日起生效。

公司與Tainwala正在商討有關其離開公司的安排。作為盧森堡法律下規定的程序性事宜並與過往慣例相符，Tainwala辭任公司董事一事需股東在公司於切實可行情況下盡快召開的股東大會上認可。董事會謹此對Tainwala多年來致力推動集團的成功及為此作出的多項貢獻表示衷心感謝。於Tainwala在任期間，集團持續實現強勁的收益及盈利增長。雖然董事會注意到自公司於 2011年首次公開招股起就Tainwala的學歷所作出的披露始終準確無誤，但董事會同時亦嚴肅對待有關其學歷的指控。在審議Tainwala辭呈一事時，董事會徹底研究了與此指控有關的事實，並認為接納Tainwala的辭呈符合公司及其股東的最佳利益。除以上披露外，概無有關Tainwala辭任的其他事項須提請公司股東垂注。

董事會繼而宣佈，Kyle Francis Gendreau已獲委任為公司的新任行政總裁，即時生效。Gendreau自2007年6月起成為集團高級行政人員團隊的成員，自公司於2011年3月註冊成立起擔任公司的執行董事，並自2009年1月起擔任綜合集團的執行董事。彼自2009年1月起擔任集團的財務總監，直至獲委任為公司行政總裁。

公司已向聯交所申請公司股份自2018年6月1日上午9時正起復牌。

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