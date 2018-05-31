宏碁展現電競實力 信義區香堤大道打造實況屋

宏碁 (2353-TW) 參加今年 Computex 電腦展，除了在南港展覽館展出外，同步在台北信義區香堤大道廣場，打造電競嘉年華，邀請國內外實況主現場直播，如英雄聯盟、絕地求生等遊戲，現場民眾有機會在電競實況屋內組隊挑戰。

宏碁本 (5) 月在紐約發表旗下兩大電競品牌 Predator 及 Natio 等電競新品，相關新品在 Computex 展覽期間將同步於南港展覽館及台北信義區香堤大道廣場展出。

宏碁全球品牌行銷暨策略運籌中心總經理黃資婷指出，為了讓玩家親自感受電競產品的使用體驗，宏碁打破以往形式，讓玩家可以在展場以外的地方體驗產品，享受電競精品的沉浸體驗。

宏碁積極耕耘電競市場，散熱專利就高達 277 項，今年 4 月出貨量年增將近 100%。宏碁董事長陳俊聖認為，高成長、高獲利是公司兩大轉型重點，電競讓宏碁好像「挖到寶」，今年第 1 季已經看見筆電、桌機、顯示器平均銷售價格 (ASP) 分別年增 6%、7% 及 4%。

面對 PC 這個衰退市場，陳俊聖日前在法說會指出，電競好像讓公司找回了熱情，去年電競類的營業額約新台幣 200 億元，相較於競爭對手 800 - 900 億元的成熟度，宏碁向上發展的空間還很大。