【華冠投顧】林驛銘:台股暴量上漲，被動元件，矽晶圓，MOSFET等震很大!

歐美股市大漲下，帶動台股今天反彈，開紅震盪走高，終場 MSCI 成分股調整暴大量，大盤指數最後以 10874 點作收，上漲 53 點，漲幅 0.49％，成交量 2369 億元，價漲量增格局，月線收紅上漲 217 點。

台股昨日大跌，今天出現反彈，不過上漲強度稍嫌弱，沒有漲過昨天黑 K 棒的上緣，而且 5 日、10 日線也沒漲過，顯示賣壓大，買盤弱，外資賣超 28.7 億，投信賣 6.2 億，自營買 0.08 億。因此，在法人未明顯由賣轉買，甚至大買前，操作要謹慎! 切勿過度追漲多族群! 盤面焦點: 權值股無多大變化，而中小型股漲翻天，今日有 41 檔股票漲停板，但之前主流被動元件，矽晶圓，MOSFET 等族群個股，股價出現大震盪的情況，包括國巨 (2327)，禾伸堂(3026)，立隆電(2472)，鈺邦(6449)，達方(8163)，日電貿(3090) 等跌幅逾 5%。嘉晶 (3016)，環球晶(6488)，中美晶(5483) 等股價由紅翻黑。杰力 (5299)，大中(6435)，富鼎(8261)，尼克森(3317) 等股價震幅逾 10%。以上三大族群震很大要注意! 反觀生技股要注意了，尾盤多檔急拉漲停，包括科妍 (1786)，醣聯(4168)，浩鼎(4174)，保瑞(6472)，慧智(6615) 等攻漲停。其它強勢個股如錸德 (2349)，鈺德(3050)，嘉裕(1417)，伍豐(8076)，智晶(5245)，潤泰材(8463)，環科(2413)，淳安(6283)，安可(3615)，一詮(2486) 等。

五月行情結束，迎接全新第二季最後一個月，法人拼季績效，在台股震盪過程中，主流輪動，漲多族群大震盪應避開，選股方向建議鎖定全新新題材個股，逢低進場。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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