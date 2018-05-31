【日盛投顧】月線為重要支撐

◆盤勢分析

1. 週四為台股 5 月最後一個交易日，最高點 10,909 點未收復 5 日線（10,918 點）及 10 日線（10,915 點）但收復季線（10,850 點）及月線（10,843 點），最低點 10,853 點守穩在半年線（10,797 點）之上，終場指數上漲 53.79 點，漲幅 0.50%，收在 10,874.96 點，週四由於是 MSCI 季度調整的生效日，尾盤爆量，成交金額增加至 2,369.79 億元，大於 5 日均量（1,623 億元）及 20 日均量（1,432 億元）。三大法人合計賣超 34.87 億元：外資賣超 28.75 億元、投信賣超 6.21 億元、自營商買超 0.08 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻量須大於 20 日均量方能確保多頭續攻動能。

（2）、均線：支撐為月線至半年線，壓力為 5 日線至 05/22 高點 11,034 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（42）小於 50，短線整理。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

二線被動元件、半導體、光學、電競、外銷概念股引領台股反彈

1. 被動元件：

近期震盪加劇，相關公司包括 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6449 鈺邦、6284 佳邦、2456 奇力新、8043 蜜望實、8163 達方、6127 九豪、6155 鈞寶、5345 天揚等，操作此族群宜留意風險。

2. 半導體：

IC 設計指標有 3317 尼克森、6435 大中、5299 杰力、6462 神盾、6411 晶焱等，晶圓製造可留意 3707 漢磊等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

3. 光學：

無人商店、微投影等應用日廣，3362 先進光、3630 新鉅科等為週四亮點

4. 電競：

業績穩定成長，近期族群重要指標為 2376 技嘉、2377 微星及 3540 曜越等。

5. 外銷概念股：

台幣近期貶值，外銷概念股可望受惠，可留意車用相關如 1527 鑽全、1536 和大、2231 為升、6279 胡連等。

6. 原物料：

塑化指標股包括 ABS1312 國喬、1309 台達化、SM1310 台苯、苯 1723 中碳、EG1710 東聯、酚 4725 信昌化等， 2104 中橡橫跨橡膠、生技與電能等產業。