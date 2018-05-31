5月PMI指數為51.9% 反映製造業擴張步伐加快

5月31日，國家統計局、中國物流與採購聯合會31日聯合發布的數據顯示，5月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為51.9%，高於上月0.5個百分點。

“5月份，製造業PMI分别高於上月和上年同期0.5和0.7個百分點，為2017年10月以來的高點，製造業擴張步伐加快，發展動力進一步增強。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說。

在趙慶河看來，5月份製造業PMI數據呈現四個特點：一是供需兩側協同發力，市場活躍度上升。生産指數和新訂單指數分别高於上月1.0和0.9個百分點，升至年内高點。二是産業轉型升級步伐加快，新動能支撐作用繼續增強。裝備製造業和高技術製造業PMI分别比上月上升1.3和1.0個百分點，且均持續高於製造業總體水平。三是傳統行業景氣回升，企業生産經營有所改善。黑色金屬冶煉及壓延加工業PMI升至近期高點。四是進出口指數均有回升。新出口訂單指數和進口指數分别比上月上升0.5和0.7個百分點，均連續三個月位於擴張區間。

“從主要分項指數來看，供需等主要指數均有所上升，顯著高於去年同期。綜合來看，經濟内生動力增強，質量持續提升，抗短期波動的韌性增強，整體運行態勢穩健。”中國物流信息中心分析師陳中濤說。

但與此同時，調查結果顯示，5月份反映資金緊張的企業比重為40.1%，連續三個月上升。同時，反映原材料成本和勞動力成本高的企業比重均持續超過四成，成本壓力較大依然是企業生産經營中的主要問題之一。

當天發布的數據還顯示，5月份，非製造業商務活動指數為54.9%，環比、同比分别上升0.1和0.4個百分點，非製造業總體延續穩中有升的發展勢頭。此外，5月份，綜合PMI産出指數為54.6%，高於上月0.5個百分點，标明中國企業生産經營活動總體擴張步伐有所加快。

來源：新華社

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