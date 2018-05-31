商湯科技完成6.2億美元C+輪融資 公司估值逾45億美元

繼上月完成6億美元的C輪融資後，中國領先人工智能(AI)平台商湯科技周四宣布，完成6.2億美元C+輪融資，聯合領投方包括厚樸投資、銀湖投資、老虎基金、富達國際等，公司估值超過45億美元。

公司網站刊登新聞稿稱，在本次C+輪投資中，深圳市創新投資集團、中銀集團投資有限公司、上海自貿區基金、全明星投資基金等跟投，高通創投、保利資本、世茂集團等作為戰略投資人參與。

截至目前，商湯科技總融資額超過16億美元，繼續保持全球總融資額最大、估值最高的人工智能獨角獸地位。上月的C輪融資，由阿里巴巴集團(BABA.N)領投，新加坡主權基金淡馬錫、蘇寧等投資機構和戰略夥伴跟投。

「商湯科技已然進入技術、商業、資本三重裂變階段。C+輪融資後，商湯科技會繼續加大研發和人才方面的投入，繼續引領中國AI創新市場的飛速發展，並領跑全球。」新聞稿稱。

新聞稿指出，商湯科技在2017年已實現全面盈利，並在智慧城市、智能手機、互聯網娛樂、汽車、金融、零售等行業實現快速落地。公司的業務營收連續三年保持同比400%的增長，快速結合場景落地，2018主營業務合同收入將同比增長10多倍。

近一個多月，公司相繼與國內最大地鐵公司上海申通地鐵簽約，落地交通出行場景；與成都市簽約，落地一帶一路區域總部，拓展西部市場；與阿里巴巴、香港科技園聯合成立香港人工智能實驗室；與美國麻省理工學院(MIT)共同推進AI學術科研突破；與華東師範大學等共同發布全球第一本人工智能高中教材，並與清華大學附中、上海交大附中等40所國內重點中學簽約，開設人工智能課程。

商湯科技擁有國內最大的深度學習超算中心，目前在人臉識別、圖像識別、自動駕駛、人機交互、醫療影像、深度學習硬件優化技術等多項人工智能核心技術和商業應用中領先。

來源：路透上海5月31日

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