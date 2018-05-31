【大行報告】大摩：下半年中國GDP增速料落至約6.5%

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，由於中國信貸的緊縮以及去杠桿之後對房地產投資、基礎設施投資的放緩影響，預計今年下半年國內生產總值(GDP)增速將回落到6.5%左右，明年則到6.4%左右。

邢自強在摩根士丹利媒體簡報會上稱，4月份以來包括降準在內的政策預調微調、以及官方明確表態重視內需，不代表政策的轉向、放水，而是要通過預調微調使去杠桿的節奏更加可控，防止過緊的力度；而穩杠桿的目標基本到明年下半年可以實現，因為債務的增長速度會與GDP的增速達到一致。

「(經濟)增速從韌性上、質量上還是好於市場的預期。”邢自強稱，當前全球經濟較好，進出口的貢獻在不斷回升，減少了對內如國企、基建投資的依賴，二是消費、民間投資在慢慢回升，進一步抵銷掉對資本密集度很高的國企、基建放緩的沖擊。

他認為，消費增長還會非常強勁，這是基於當前就業指標較好，工資增長有望在今年下半年和明年加速的判斷。總體來看，消費受收入支撐的，而收入由於就業市場的火爆，依然有望持續，特別是外出旅遊、酒店、娛樂業、票房依然是消費增長強勁的領域。

投資方面，中國的進口從去年下半年以來到現在明顯的上升，其中一部分原因是機械設備等有更新和技術升級的需求，這也體現了民間投資有回升的跡象，因此，即便基建投資和房地產投資有所放緩，但整體的GDP也仍有望保持在比較平穩的水平。

邢自強指出，今明兩年中國GDP保持在6%以上的增速還是有支撐的，進出口對GDP的貢獻依然有望在0.5個點左右。至於中美貿易摩擦為經濟帶來的不確定風險，目前來看，雙方可能達成一個中間值，但需要一定的時間，不是一蹴而就的，但是最終不會大規模的沖擊到中美貿易，而是有一個一攬子的方式，取得雙贏的一個結果。

中國今年一季度GDP同比增長6.8%，環比則增長1.4%，為2016年一季度以來最低水平，當時為環比增長1.3%。

來源：路透北京5月31日

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