〈報稅看這裡〉申報繳稅最後一天 6/1起每逾2日加徵1%滯納金

今 (31) 日為 2017 年綜合所得稅申報最後一天，財政部表示，若未在規定期限內繳納稅款者，每超過 2 日就須按應稅款額加徵 1% 滯納金，最高加徵 15%，尚未申報的民眾應把握最後時間申報，而若來不及在期限內繳稅，6 月 1、2 日還可以利用信用卡、晶片金融卡或到超商繳稅。

財政部指出，為了方便民眾辦理申報，在申報最後一天，各地區國稅局中午均加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，並延長服務時間至晚上 7 時，結算申報期間，除臨櫃服務外，民眾也可透過網路申報。

若綜所稅納稅義務人未能在規定期限內繳納稅款，每超過 2 日，須按應納稅額加徵 1% 滯納金，也就是說，若民眾真的來不及在期限內繳稅，6 月 1、2 日還可以利用信用卡、晶片金融卡或到超商繳稅。

其中超商繳稅款部分，可到統一超商、來來 ok、全家、萊爾富等 4 家便利商店各營業門市繳納稅款，但要注意的是，限用條碼化繳款書、繳納稅款限 2 萬元以下。若逾時繳納，只能到代收稅款的銀行、合作社、農漁會繳稅，且會加徵滯納金及滯納利息。

財政部表示，6 月 1 日起每逾 2 日加徵 1% 滯納金，即 6 月 3、4 日就會加徵滯納金 1%，6 月 5、6 日加徵滯納金 2%，加徵至滯納期限 30 日、15% 為止，若逾滯納期限 30 日未繳納，則將依法移送強制執行。