台勝科利多匯聚 勁揚8%創十年高 認購權證也成吸金王

半導體矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 挾矽晶圓漲價題材、訂單能見度已到年底，加上減資 5 成 EPS 可望倍數成長等多項利多匯聚，今 (31) 日股價擺脫整理區間，大漲超過 8%，盤中最高漲到 181 元創 10 年高，連帶台勝科認購權證也強力吸金，成交金額突破億元居冠。

台勝科日前表示，今年包括 8 吋及 12 吋矽晶圓價格漲幅可達「二位數」，明年供給仍吃緊，還有上漲空間，目前訂單能見度已到年底。

矽晶圓市況供不應求，台勝科去年營收大幅成長，獲利也增加，雙雙登上歷史高點，每股稅後純益 2.89 元。今年業績持續火燙，首季稅後純益高達 11.28 億元，年增 2.8 倍，每股純益 1.45 元，光第一季每股純益就已達去年全年的一半。且首季毛利率攀高到 39.06%，遠高於去年同期的 19.45%。

台勝科除了本業獲利亮眼，還有減資 5 成效益，未來每股盈餘將大幅增長，不過，尚待股東會追認，惟此有益基本面的利多已吸引多頭提前卡位。

若投資人看好台勝科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：台勝科群益 79 購 02 (075531-TW)、台勝科元大 79 購 01 (074619-TW)、台勝科凱基 7A 購 04 (076420-TW) 等。