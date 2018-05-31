綠色動力環保(01330-HK)A股網上申購中簽率公告

綠色動力環保(01330-HK)公布，網上申購情況及網上發行初步中簽率，根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為13,937,900戶，有效申購股數為 157,569,912,000股，網上發行初步中簽率為0.02212351%。配號總數為157,569,912個，號碼範圍為100,000,000,000-100，157,569,911。

回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率方面，根據《綠色動力環保集團股份有限公司首次公開發行A股股票發行公告》公布的回撥機制，由於網上投資者初步有效申購倍數為4,520.08倍，超過150倍，發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發行股份的60%由網下回撥至網上。回撥後，網下最終發行數量為1,162萬股，佔本次發行總量的 10%；網上最終發行數量為10,458萬股，佔本次發行總量90%。回撥機制啟動後，網上發行最終中簽率為0.06637054%。

綠色動力環保於2018年5月25完成向詢價對象進行的初步詢價後，公司將按發行價格每股A股3.29元人民幣發行1.162億股A股。發行價格是基於多項因素而釐定，其中包括初步詢價結果、發行人基本面、H股價格水平、募集資金需求、可比公司估值水平、所處行業及市場狀況等因素。

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