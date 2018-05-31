山東高速金融(00412-HK)認購投資基金 為教育集團提供夾層融資

山東高速金融(00412-HK)公布，5月30日，公司直接全資附屬公司中國山東高速資本與普通合夥人訂立認購協議，據此，中國山東高速資本已申請認購投資基金的有限合夥人權益，資本承擔為3000萬美元(約2.34億港元)，其主要為發行人於海外收購一間具領導地位之教育集團提供夾層融資。

投資基金名稱Singularity CEL SEG LP；投資基金將為期三年，其可由普通合夥人按照有限合夥協議的條文酌情決定而延長，惟倘延期超過兩年，則需持有合共至少80%資本承擔的有限合夥人批准。投資基金的主要目的為收購、管理、監督及套現由發行人嘉銳投資(香港)有發行或將予發行的若干五年期6厘票據、可由投資基金酌情行使之認購權及╱或其他證券及由發行人或其關聯公司不時發行或將予發行的工具。

公司指預期認購事項能夠為集團產生合理及穩定回報以及於認購權獲行使時產生潛在利益或投資基金之其他投資所得款項。預期票據之所得款項將用作收購具領導地位之教育集團。董事認為，認購事項將為集團提供培養與大型金融市場參與者的合作關係的機會，並從集團的投資組合中獲得多種回報。

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