台灣之星加碼全新資費 拚EBITDA一路正到年底

台灣之星 4 月 EBITDA(息前稅前折舊攤銷前利潤) 正式轉正，較原預期時間提早了 3 個月，電信三雄日前的 499 元吃到飽一口氣吸引超過 200 萬人申辦，台灣之星今 (30) 日宣布推出全新資費，力拚今年 EBITDA 一路正到年底。

台灣之星 2015 年每月用戶淨成長近 3 倍，2016 年營收成長 18.9%，為市場唯一雙位數成長的電信業者，2017 年新申辦月租戶單月突破 5 萬戶，總用戶數突破 200 萬用戶，擠進國內電信第 4 強。

台灣之星統計，今年 4 月底總用戶達 206 萬 6471 戶，年增 21%，今年累計前 4 月總營收突破 45 億元，行動服務營收達 34 億元，年增 19%，為電信市場年成長第一，且是市場中唯一連續 44 個月攜碼淨流入的電信業者，穩坐連續 16 個月攜碼冠軍。

行銷事業部資深副總朱曉幸表示，最先觀察到台灣電信市場長期以個人為單位在設計資費產品，就算全家人都使用同一家電信業者也沒有任何優惠後，便率先推出以全家人為出發的家族資費，今年初更擴大家人身分認定，加深月租費減免及手機再折價優惠，全面照顧用戶一家人。

她說，這次推出全新加值隨你選資費，跟傳統電信加值服務要支付額外費用、又要綁約的加價購模式不同，另外，傳統電信服務在綁約期間無法更換其他加值服務，因此特別把加值服務與資費方案結合，推出全新資費方案。