市建局通州街項目接20標書

市建局早前邀請發展商入標競投合作發展深水埗通州街／桂林街重建項目，於今日(周三)截止，一共接獲20份標書。市建局董事會設立的招標遴選小組將評審各標書，並會就批出項目發展協議向市建局董事會提交建議，由董事會作最終決定。

入標財團包括信置(00083-HK)、會德豐地產、華懋集團、德祥地產(00199-HK)、宏安地產(01243-HK)、其士國際(00025-HK)、建灝地產、萬科置業(香港)、麗新發展(00488-HK)、英皇國際(00163-HK)、南豐、遠東發展(00035-HK)、香港小輪(00050-HK)、富豪酒店(00078-HK)、五礦地產(00230-HK)及羅氏地產等。

市建局早前公開邀請發展商提交該項目的合作發展意向書，招標遴選小組經詳細考慮收到的合作發展意向後，決定邀請38家發展商入標。市建局董事會於今年4月通過公布合作發展項目招標結果資料新安排，通州街／桂林街項目將會是首個實施新安排的市建局項目。在新安排下，市建局在董事會批出項目的發展後，除透過新聞稿公布成功投標者的名稱及其母公司的名稱外，亦會一併公布其投標的金額及其他合乎招標要求但落選的投標者的名稱及其母公司名稱。其後，在中標者完成簽訂有關項目發展協議後(一般在中標後21個工作天內完成)，市建局會以不記名方式，公布這些合乎招標要求但落選標書的投標金額。

通州街／桂林街項目地盤面積約1,490平方米，屬第二輪「需求主導」重建項目(先導計劃)之其中一個項目，於2013年4月展開。項目完成後，將提供上限約為13,410平方米的總樓面面積。新發展內的商業部分將作發展深水埗設計及時裝基地的用途，以回應商務及經濟發展局早前提出的建議，達致其培育本港時裝設計人才及將該區發展成為全港的設計及時裝焦點的目標。

成功中標的發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求興建新發展。其中智能系統包括家居用電丶用水量系統、家居保健系統、智能顯示屏、家居廢物管理系統、建築信息模型系統及樓宇管理系統，以提供一個可持續發展的生活環境。

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