「殺人鯨」承認沽空新秀麗(01910-HK)股份 因為裝扮高檔品牌

上周狙擊新秀麗(01910-HK)的沽空機構Blue Orca Capital(殺人鯨資本) ，創辦人Soren Aandahl今午在港出席活動時表示承認，公司有沽空新秀麗股份。強調新秀麗理應以中價品牌估值，而非裝扮成LV、Gucci等高檔品牌。

他又稱，仍未見新秀麗正式回應其指控，暫時未有下一個沽空對象。

他會後接受傳媒訪問，認為新秀麗就沽空報告的回應並無針對指控。又重申新秀麗收購Tumi時曾粉飾會計賬目，指新秀麗行政總裁鄧儒熙(Ramesh Tainwala)虛報學歷，實際上並無持有博士學位，以及三年內三名核數師辭任，明顯是紅旗警號。

Blue Orca報告中引述新秀麗代言人球星C朗拿度，竟然上載手持LV品牌行李箱的相片。Aandahl今午稱，「可能新秀麗打電話給C朗投訴」，6日前C朗的instagram已上載另一張手持新秀麗行李箱的照片，但相片中的友人仍然使用LV行李箱，說:「拿着LV的是快樂C朗；拿着新秀麗的是憂傷C朗。」

他說，現時港股佔其研究範圍30%，未來會考慮沽空歐洲股票，但暫時不考慮沽空內地A股，因為難度較高及流動性較低。

來源：巴士的

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