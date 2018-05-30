印度一季度GDP增速或略升至7.3% 遠高於中國

路透調查顯示，印度第一季經濟可能略有增強，應該會坐穩全球成長最快主要經濟體寶座。

路透5月24-29日對55名分析師所做調查顯示，印度今年1-3月國内生産總值(GDP)年成長率料為7.3%，略高於去年10-12月的7.2%，且遠高於中國3月止當季的增長率6.8%。

分析師預估值從6.9%至7.7%不等。

印度在2016年11月突然廢除大面值紙幣，2017年7月又實施商品與服務稅(GST)影響了經濟成長;若上述預估能夠成為現實，則1-3月GDP將為實行上述措施前以來最快增速。

“國内動能非常強勁，而且外部動蕩不會破壞當前的經濟復蘇，”荷蘭合作銀行的Hugo Erken指出;其為對印度GDP預估最準確的分析師之一，他給出的預估為7.5%。

GDP數據將於周四出爐。經濟事務秘書Subhash Chandra Garg周一錶示，3月當季的經濟年成長率預計為7.3-7.5%。

在回答了一個額外問題的分析師中，約有三分之二的分析師稱，始於4月1日的整個財年，經濟可能會延續幾乎同樣的增長步伐。剩餘三分之一的分析師稱，經濟增長可能會加速。

鑒於增長強勁，且物價在上漲，印度央行下周可能會改變其政策立場。

印度4月零售和批發價格加速上升，主要因燃料和食品價格上漲。受此影響，很多分析師改變了看法，認為印度央行將在6月政策會議上採取更加強硬的立場。

Continuum Economics的Charu Chanana指出，”在6月4-6日會議上，(印度央行)仍可能將立場從中性轉為’撤出寬松舉措’。”

來源：路透中文網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)