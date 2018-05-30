河北：到2022年力爭創建100個左右生態優美的特色小鎮

據河北省發改委消息，河北省特色小鎮規劃布局方案印發，旨在推動特色小鎮高水平建設、高質量發展。方案提出，到2022年，特色小鎮建設取得較大成效，力爭培育創建100個左右産業特色鮮明、人文氣息濃厚、生態環境優美、功能疊加融合、體製機製靈活的特色小鎮。

方案還提出，要圍繞促進産業轉型升級，打造一批專業集聚小鎮。以産業聚集區、農業園區和有一定特色産業基礎的區域為依託，重點聚焦一個細分産業或一類産品，加大人才培養和引進力度，提高專業化人才素質和科技研發、新技術應用能力;細化産業分工和協作配套，推動製造業從中低端向中高端邁進;加強“互聯網+”等新興手段應用，促進産業鏈從製造環節向研發設計和品牌營銷環節延伸，推動傳統商貿銷售向電子商務、現代物流轉變;拓展農業生産功能，建設田園綜合體，推動一二三産業融合發展，以促進要素聚合、企業聚集、鏈條延伸和功能拓展為方向，建設一批具有較強産業競爭力和較高知名度的專業集聚小鎮。

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