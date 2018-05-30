準噶爾盆地油氣勘探開發獲重大進展 産能或破百萬噸

記者昨天(29日)從中國石油(00857-HK)獲悉，新疆油田公司瑪湖油區勘探獲得了重大進展，重點探井“達18井”在二疊系獲重大發現，“014探井”日産突破了百噸。這進一步夯實了瑪湖地區10億噸級大油區的資源基礎，對我國原油穩産作用和意義十分重大。

央視記者 劉萍：近日，新疆準噶爾盆地油氣勘探開發獲得重大突破。這里是新疆油田瑪湖油區的開發現場，兩口探井分别在新的沉積獲得高産油流和日産百噸的好成績，更加印證了這一區域10億噸儲量的資源基礎，預計今年整個油區産能將突破100萬噸。

勘探工作者通過不斷創新找油思路，經過20多年的努力，攻克凹陷區礫岩勘探面臨的資源潛力、有效儲層、源上成藏和缺乏配套技術等四大世界公認難題，發現了世界上最大的礫岩油田。

新疆油田公司勘探開發研究院院長 王小軍：2012年到2018年這5年的時間，我們這個地方找到了5億噸探明、5億噸控製和預測儲量，整個展現出一個10億噸的規模。

近兩年，瑪湖油區已新建産能137萬噸，累計産油132.8萬噸。今後三年，將再建産能400萬噸，爭取早日建成新的大油田。

來源：央視網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)