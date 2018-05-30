國台辦：福建自貿區改革提出大量對台先行先試政策措施

國務院發布的進一步深化福建自貿區改革開放方案日前出爐。國台辦發言人安峰山今日介紹，我們積極推動閩台兩地深化金融交流合作，在金融領域提出大量對台先行先試政策措施。

在今日的國台辦例行新聞發布會上，有記者問：國務院發布的進一步深化福建自貿區改革開放方案日前出爐，將著力加強閩台金融合作。請發言人介紹一下相關情況。

安峰山介紹，我們積極推動閩台兩地深化金融交流合作。進一步深化福建自貿試驗區改革開放方案，在金融領域提出大量對台先行先試政策措施，包括支持自貿試驗區内符合條件的台資金融機構在銀行間債券市場開展承銷業務、探索建立與台灣地區徵信産品互認機製等，將為台灣金融業者分享福建自貿試驗區發展成果，深化閩台兩地金融合作帶來新的契機。

安峰山表示，今年是改革開放40周年，大陸加快自貿區建設、擴大服務業對外開放、放寬金融業市場準入等措施，同樣適用於台資企業，將進一步為台資企業分享大陸發展成果提供難得機遇和廣闊的發展前景。我們還將繼續推出深化改革、擴大開放的政策措施，讓廣大台灣同胞在更廣範圍、更大程度上率先分享大陸發展的機遇與成果。

來源：中新網

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