德宏預期今年獲利無虞 液化石油氣瓶新事業Q4見效益

PCB 玻纖布廠德宏 (5475) 昨日召開股東會，對於今年營運展望，公司提到，第三季有機會漲價、下半年比上半年好，目標是要連續兩年都賺錢。換言之，公司預期今年獲利無虞，而液化石油氣瓶新事業，估今年第四季可見效益。德宏昨日召開股東會，完成董監改選，由原先董監連任。就營運展望部分，第二季是傳統淡季，但進入第三季以後，隨著產業旺季的到來，需求轉強，同時也有望調漲報價，整體來看，下半年會比上半年好。此外，德宏也看好高頻高速以及自動駕駛車等趨勢下，對玻纖布的需求。



至於德宏的新事業，即新複合材料應用方面，主要是液化石油氣瓶，公司對該事業期盼很大，也提到這是公司轉型的關鍵一步，已投入三年，預計今年第四季可以有機會開始看到效益。