華為全球聯接指數2018：2025年全球數字經濟規模將達23萬億美元

華為29日發布全球聯接指數(GCI)2018報告，預測到2025年，全球數字經濟規模將達23萬億美元，比2017年的12.9萬億美元的規模(佔GDP比重17.1%)增長接近一倍。

這是華為連續第五年發布該指數報告。報告稱，人工智能正在推動數字經濟發展的新範式，如果全球各國積極部署人工智能，到2025年，數字經濟規模將達23萬億美元。該報告也指出，全球面臨著人工智能人才短缺問題，將影響各國的數字經濟增長。

2018年的GCI在2015年的基礎上再次擴大研究範圍，評估的國家從50個增至79個。根據各國的GCI得分和經濟發展水平，將這些國家分為三類：20個領跑者國家、37個加速者國家和22個起步者國家。

經評估，2018年GCI指數最高的前五個國家是美國、新加坡、瑞典、瑞士、英國。中國排名第27位，得分51分，屬於加速者國家。

報告評估的79個國家佔全球GDP總量的95%，佔全球人口的84%。報告顯示，數字鴻溝仍在加劇，但如果持續加大投入和部署ICT(信息通信技術)基礎設施，將為加速者和起步者創造跳躍式發展的可能性。

華為公司Marketing部總裁張宏喜錶示，ICT發展進入瓶頸期的領先國家正利用智能聯接挖掘新的機會點，部分發展中國家也在探索人工智能的應用方式，以加快推進戰略增長計劃。

來源：中國新聞網

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