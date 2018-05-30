【復牌】瑞安建業(00983-HK)擬回購1億股 每股作價2.5元

瑞安建業(00983-HK)公布，該公司以每股2.5元要約價購回並予以註銷最多達1億股，每股要約價較該股停牌價收市價2.39元有溢價約4.6%，佔已發行股份約20.64%。倘要約獲全面接納，要約代價約2.5億元，將以現金支付，並以集團內部資源撥付。

瑞安建業擬回購股份，是由於成交價過往一直比集團每股資產淨值有較大折讓。以最後交易日作為基準日，按股份當日的收市價2.39元，較集團於2017年12月31日每股資產淨值7.36元有所折讓，其中於最後交易日為67.53%；按股份於截止最後交易日止最後3個月在聯交所所報的平均收市價 約1.83港元計算， 較集團於2017年12月31日每股資產淨值平均折讓75.14%；相對集團於2017年12月31日的每股資產淨值7.36港元的過往折讓，要約價所隱含的相對集團於2017年12月31日的每股資產淨值折讓66.03%，乃相當於為股東提供了按較集團於2017年12月31日的每股資產淨值的較小折讓變現其股權的機會。

董事(除獨立非執行董事外，其意見將於考慮獨立財務顧問的意見後發出)相信，要約為股東提供機會以較近期市價溢價(尤其以股份於2018年5月23日的收市價作比對)的價格變現彼等於公司的部份投資，或透過保留彼等的股權增加其於公司的持股比例以參與集團的未來發展，且要約(倘完成)將提升每股資產淨值，因而使全體股東受恵。

公司的控股股東SOCL及羅康瑞擬繼續經營集團現有業務，並無意對集團業務作出任何重大改變。因此，集團的現有業務及現時僱員的僱用將不會因要約而出現重大變動。

該股將於今日復牌。

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